Грузия в ПАСЕ: Важно полностью воплотить Минские соглашения

Новости мира:Глава МИД Грузии призывает полностью воплотить Минские соглашения.

Министр иностранных дел Грузии, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы, Давид Залкалиани призывает полностью воплотить Минские соглашения.

Об этом Залкалиани сказал во время выступления на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Заседание транслируется на сайте ПАСЕ.

"Во многих случаях Комитет министров призвал к полному уважению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Важно полностью воплотить Минские соглашения и выполнить взятые международные обязательства", - заявил Залкалиани.

Также он отметил, что есть определенные обнадеживающие шаги, такие как встреча в "нормандском формате" и обмен пленными в декабре.

"С другой стороны, мы остаемся обеспокоенными сообщениями об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму, особенно что касается членов меньшинств", - добавил глава МИД Грузии.