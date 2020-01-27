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Грузия в ПАСЕ: Важно полностью воплотить Минские соглашения

Грузия в ПАСЕ: Важно полностью воплотить Минские соглашения
19:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Глава МИД Грузии призывает полностью воплотить Минские соглашения.

Министр иностранных дел Грузии, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы, Давид Залкалиани призывает полностью воплотить Минские соглашения.

Об этом Залкалиани сказал во время выступления на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Заседание транслируется на сайте ПАСЕ.

"Во многих случаях Комитет министров призвал к полному уважению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Важно полностью воплотить Минские соглашения и выполнить взятые международные обязательства", - заявил Залкалиани.

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Также он отметил, что есть определенные обнадеживающие шаги, такие как встреча в "нормандском формате" и обмен пленными в декабре.

"С другой стороны, мы остаемся обеспокоенными сообщениями об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму, особенно что касается членов меньшинств", - добавил глава МИД Грузии.

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ПАСЕ, Грузия, Минские соглашения, Давид Залкалиани.
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