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"Настал удобный момент": Кулеба прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ

"Настал удобный момент": Кулеба прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ
15:57 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Вице-премьер Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украине следовало вернуться в ПАСЕ.

Украина должна вернуться в ПАСЕ, что выстроить в ней новую политику по защитам интересов государства.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что сейчас ПАСЕ покинули те политики, которые негативно влияли на ситуацию в ассамблее, а именно выступали за возвращение туда страны-агрессора России. По словам Кулебы, список этих политиков возглавлял экс-генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, который покинул свой пост еще в 2019 году.

"Все эти люди ушли, а значит, настал удобный момент, чтобы перезагрузиться в ПАСЕ, вернуться и выстраивать новую политику, защищать украинские интересы", – заявил вице-премьер.

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Кулеба заявил о полной поддержке возвращения Украины в ПАСЕ и рассказал, почему не допустил бы этого в октябре 2019 года. По его словам, это возвращение "выглядело бы как будто Украина проглотила удар, который был ей нанесен".

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Украина, ПАСЕ, Дмитрий Кулеба.
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