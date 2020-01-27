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Депутат Мережко избран вице-президентом ПАСЕ от Украины

Депутат Мережко избран вице-президентом ПАСЕ от Украины
15:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Александр Мережко будет один год занимать должность вице-президента ПАСЕ.

Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко (фракция "Слуги народа") избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа", заместитель члена постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук в Facebook.

"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - отметила Кравчук.

По ее словам, двадцать вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до начала следующей сессии.

Избран новый председатель ПАСЕ

"Должность вице-президента чрезвычайно ответственная, ведь он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, которые заслуживают быть освещены в докладах ", - подчеркнула парламентарий.

Она уточнила, что Мережко - доктор юридических наук, ученый, специалист в области международного права. Он возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Мережко имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении.

Как сообщалось, 27-31 января в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ.

Кроме того, при обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, обосновав его тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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ПАСЕ, Вице-президент ПАСЕ, Слуга народу, Александр Мережко.
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