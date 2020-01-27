Меркель: Мы четко относимся к перспективе членства Албании в ЕС

Новости мира:Германия хочет видеть Албанию членом ЕС.

Позиция Берлина относительно поддержки перспективы приобретения членства ЕС Албанией и другими балканскими странами является неизменной.

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Албании Эдди Рамой 27 января в Берлине.

"Что касается правительства Германии, я хочу сказать, что мы четко относимся к перспективе членства в ЕС Албании и всех стран Западных Балкан. Мы хотим, чтобы эти страны были приняты в Европейский Союз", - заявила Меркель.

По ее словам, Берлин хочет на Европейском совете в марте достичь договоренности относительно начала переговоров с Албанией и Северной Македонией о присоединении. Обе страны, по оценке немецкого канцлера, достигли очень многого.

Меркель убеждена, что будущее стран Западных Балкан в Европейском Союзе не только в интересах этих стран, но и в интересах ЕС. Она выразила надежду, что новая Еврокомиссия готова будет "вести этот процесс решительно".

В свою очередь Рама отметил, что Германия и лично канцлер предоставляют чрезвычайную поддержку, чтобы дать "зеленый свет" для продвижения процесса евроинтеграции его страны.