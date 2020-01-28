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В Средиземном море спасли 500 мигрантов

В Средиземном море спасли 500 мигрантов
07:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:За прошедшие выходные дни спасатели в Средиземном море спасли более 480 мигрантов, пытавшихся добраться в европейские страны.

В течение минувших выходных дней два спасательных судна в Средиземном море взяли на борт свыше 480 мигрантов, которые пытались добраться до европейских стран.

Об этом информирует DW со ссылкой на гуманитарную организацию "Врачи без границ".

"Спасательное судно Ocean Viking осуществило пять спасательных операций в течение 72 часов... В частности, поздно вечером 26 января спасатели подобрали 102 человека на расстоянии 80 морских миль от побережья Ливии. Еще 82 человека спасли неподалеку от побережья Мальты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди спасенных - семь беременных женщин, пятеро детей в возрасте до пяти лет и около 100 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Всего на борту Ocean Viking, рассчитанного лишь на 200 пассажиров, сейчас находятся 407 человек. Судно больше не способно принять мигрантов, сообщил представитель "Врачей без границ".

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В то же время на немецком спасательном корабле Alan Kurdi, которое принадлежит организации Sea-Eye, находятся еще 78 мигрантов из 20 стран, в том числе восемь женщин и семеро детей.

Сейчас оба судна ждут разрешения высадить спасенных в каком-либо порту.

Как сообщалось, за 2019 год чуть меньше 111 тысяч мигрантов пересекли Средиземное море, направляясь в Европу, почти 1300 погибли в дороге.

В целом, по данным Международной организации по миграции, с 2014 года Средиземное море унесло жизни 19 164 мигрантов.

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Мигранты, Беженцы, Средиземное море, Врачи без границ.
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