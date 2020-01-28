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"Ушла от вопроса": Лидер Грузии так и ответила касательно санкций против РФ

"Ушла от вопроса": Лидер Грузии так и ответила касательно санкций против РФ
14:59 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Президент Грузии так и не дала точного ответа на вопрос касательно санкций против России.

Во время визита в Парламентскую ассамблею Совета Европы президент Грузии Саломе Зурабишвили ушла от ответа на вопрос о новых санкциях против России.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

На выступление и общение Зурабишвили с депутатами было отведено 60 минут, обычно иностранные лидеры оставляют большую часть этого времени для ответов на вопросы. Вопреки этой традиции, Зурабишвили говорила 50 минут и оставила минимум времени для вопросов. На единственный вопрос, касавшийся наказания России за агрессию против Грузии, она так и не ответила.

Евросоюз одобрил расширение санкций против России

Представитель украинской делегации Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") попросил Зурабишвили объяснить, поддержит ли официальный Тбилиси идею введения новых санкций против РФ, поскольку механизм их внедрения сейчас обсуждается в Совете Европы.

Лидер Грузии избежала комментариев по существу, отметив лишь, что России проще избегать санкций в рамках "старого" санкционного механизма - мониторингового. "Россия действительно не выполняет свои обязательства. Проблема здесь в том, что чем больше государство - тем меньше к нему внимания в рамках мониторинговых процедур", - сказала Зурабишвили. 

Стоит заметить, что глава МИД Грузии и действующий председательствующий в Комитете министров Совета Европы Давид Залкалиани, выступавший в ПАСЕ в понедельник, также избегал упоминаний о наказании России за агрессию против Грузии и Украины. 

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Как сообщалось ранее, 20% территории Грузии сейчас находятся под российской оккупацией.

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ЕС, Грузия, Санкции, Росиия, Саломе Зурабишвили.
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