40 пожизненных: Турецкая прокуратура требует наказать виновника теракта

Новости мира:Прокуратура Стамбула требует вынесения 40 пожизненных сроков для организатора теракта в ночном клубе.

Прокурор в турецком Стамбуле требует 40 пожизненных сроков для узбекистанца Абдулкадира Машарипова, который обвиняется в организации и проведении теракта в стамбульском ночном клубе в 2017 году, в результате которого погибли 39 человек. Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.

"Если суд признает Машарипова виновным, его приговорят к 15 годам лишения свободы по обвинению в членстве в вооруженной террористической группе, а также до 2370 лет за убийство 39 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обвинительном заключении упоминаются 58 подозреваемых, 18 из них находятся под стражей, еще восемь прокуроры предлагают оправдать. В списке, в частности, есть жена Машарипова Зарина Нуруллаева, а также трое предполагаемых соучастников.

Как сообщалось ранее в УНН, в мае прошлого года в Турции пожизненно посадили 14 человек за теракт в Стамбуле.