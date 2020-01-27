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В Турции перенесли футбольные матчи из-за землетрясения

В Турции перенесли футбольные матчи из-за землетрясения
22:19 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Матч чемпионата Турции "Малатьяспор" - "Трабзонспор" перенесен из-за землетресения.

По поводу переноса матча 19-го тура чемпионата Турции между "Малатьяспором" и "Трабзонспором" из-за землетрясения в регионе Малатье, Федерация футбола Турции выпустило заявление на официальном сайте.

"В данный момент, когда мы пытались облегчить боль от землетрясения, которое невозможно описать и представить, пример солидарности с миром, возникла необходимость дать объяснения из-за некорректной общественной информации относительно переноса матча Суперлиги "Йени Малатьяспор" - "Трабзонспор".

Как мы четко заявили в нашем объявлении о переносе и о наших работах после землетрясения 25 января 2020 года. После землетрясения, эпицентром которого было Сиврице, члены совета директоров связались не только с президентами двух клубов, но и с руководителями и представителями всех клубов в регионе, с официальными лицами стадиона, с официальными лицами и учреждениями, а также с нашими командами, которые отправятся на матч в регионе.

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В результате оценок, сделанных после этих заседаний, наш Совет директоров перенес не только матч "Малатьяспор" - "Трабзонспор", а также все профессиональные и любительские матчи, которые будут сыграны в регионе из-за грусти, необыкновенной ситуации из-за подземных толчков, которые унесли наши жизни.

С учетом всех переговоров, учитывая возможные последствия от продолжающегося землетрясения в регионе, которые могут угрожать здоровью людей, принимая во внимание интересы всех сторон Федерация футбола решение отложить все матчи", - говорится в сообщении ТФФ.

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Турция, Землетрясение, Футбол, ФК Трабзонспор.
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