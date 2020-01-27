Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере

Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
18:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Футболисты киевского "Динамо" победили в понедельник динамовцев из Бреста (3:0) в контрольной игре на сборе в Турции.

Мячи в ворота белорусского клуба забили Иосип Пиварич (23, 37 минуты) и Миккель Дуэлунд (75).

В этой встрече против киевлян выступил их бывший одноклубник Артем Милевский.

Динамовцы запланировали на первом сборе еще один матч. Завтра украинцы встретятся с казахстанским "Кайратом". Вновь в Турцию "бело-синие" вернутся уже на второй сбор (2-16 февраля).

Напомним, первую контрольную встречу в Турции подопечные Алексея Михайличенко завершили вничью (1:1) с польской "Легией". В украинской команде отличился Георгий Цитаишвили.

«Динамо» – «Динамо» Брест - 3:0

Голы: Пиварич (22, 36), Дуэлунд (74)

«Динамо» Киев (1-й тайм): Бущан – Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный – Кадири, Буяльский, Андриевский – Караваев, Шапаренко – Каргбо

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.

«Динамо» Брест: Павлюченко – Веретило, Хачериди, Кики, Витус – Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский – Бакай

Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)

Во втором матче украинский клуб одолел азербайджанский "Нефтчи" - 2:1 (голы: Виталий Миколенко, Назарий Русин), затем разгромил команду "Вардар" (Скопье) из Северной Македонии - 4:0 (Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Миккель Дуелунд, Назарий Русин, 87, с пенальти) и проиграл хорватскому "Вардару" из Сплита - 0:1.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Артем Милевский, УПЛ, ФК Динамо (Брест), Иосип Пиварич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
02 "Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
03 Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
04 На высоте: Лунин стал лучшим футболистом Овьедо в матче с Жироной (Видео)
05 Владимир Кличко отреагировал на гибель Коби Брайанта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь