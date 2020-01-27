Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

Новости спорта:Футболисты киевского "Динамо" победили в понедельник динамовцев из Бреста (3:0) в контрольной игре на сборе в Турции.

Мячи в ворота белорусского клуба забили Иосип Пиварич (23, 37 минуты) и Миккель Дуэлунд (75).

В этой встрече против киевлян выступил их бывший одноклубник Артем Милевский.

Динамовцы запланировали на первом сборе еще один матч. Завтра украинцы встретятся с казахстанским "Кайратом". Вновь в Турцию "бело-синие" вернутся уже на второй сбор (2-16 февраля).

Напомним, первую контрольную встречу в Турции подопечные Алексея Михайличенко завершили вничью (1:1) с польской "Легией". В украинской команде отличился Георгий Цитаишвили.

«Динамо» – «Динамо» Брест - 3:0

Голы: Пиварич (22, 36), Дуэлунд (74)

«Динамо» Киев (1-й тайм): Бущан – Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный – Кадири, Буяльский, Андриевский – Караваев, Шапаренко – Каргбо

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бойко, Кендзера, Сирота, Попов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Дуэлунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.

«Динамо» Брест: Павлюченко – Веретило, Хачериди, Кики, Витус – Кисляк, Нойок, Савицкий, Гордейчук, Милевский – Бакай

Во втором матче украинский клуб одолел азербайджанский "Нефтчи" - 2:1 (голы: Виталий Миколенко, Назарий Русин), затем разгромил команду "Вардар" (Скопье) из Северной Македонии - 4:0 (Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук, Миккель Дуелунд, Назарий Русин, 87, с пенальти) и проиграл хорватскому "Вардару" из Сплита - 0:1.