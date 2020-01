Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)

Новости спорта:Весь мир скорбит. Известный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета.

Вчера, 26 января, мир шокировала печальная новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Спортсмен разбился в авиакатастрофе вместе со своей дочерью - Джианной. Очевидцы уже успели поведать шокирующие подробности авиакатастрофы. По словам Джерри Кочаряна, вертолет с легендой мирового баскетбола на борту, летел очень низко. "Я видел, как вертолет падал и трещал. Но это было трудно разглядеть, потому что было очень туманно. Потом был большой огненный шар, никто не мог пережить это" - переводит слова очевидца американское издание Los Angeles Times.

Коби Брайант - безусловно был легендой не только родного Лос-Анджелес Лейкерс, но и всей НБА. Его имя звучало из уст фанатов игры наравне с Майклом Джорданом, Леброном Джейсом и других знаменитостей.

60 очков легенды. Последний матч в карьере Брайанта:

Лучшие моменты в карьере "Мамбы" (прозвище Коби):

Как говорят, "Талантливый человек - талантлив во всем". Брайант был именно таким. После завершения баскетбольной карьеры американец подался в кинематограф. И успехи не заставили себя ждать. В 2018 году получил он премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Dear Basketball. давайте вспомним этот фильм вместе:

Коби Брайант - один из сильнейших баскетболистов начала XXI века. Безусловно, это большая утрата для всего мира... 1978-2020...

Что на данный момент известно о гибели Коби Брайанта:

Легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета.Позже стало известно, что на борту вертолета с баскетболистом находилась и его дочь -Джианна.

Позже стало известно, что на борту вертолета Брайанта находилось 9 человек. Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва на пресс-конференции рассказал о том, что на борту вертолета Коби Брайанта находилось девять человек, а не пять, как сообщалось ранее.

Рик Фокс

Изначально отмечалось, что в вертолете находился еще один легендарный баскетболист Рик Фокс, но агент сразу же опроверг эту информацию:""Его не было в самолете", - цитирует слова адвоката Фокса издание TNZ.

Так кто же был на борту?

Kobe Bryant

Gianna Bryant

John Altobelli- Father of Alyssa

Keri Altobelli- Mom of Alyssa

Alyssa Altobelli- Mamba Teammate

Christina Mauser- Coach

Sarah Chester- Mom of Payton

Payton Chester- Mamba Teammate

Ara Zobayan- Pilot (CONFIRMED 9 Helicopter Crash Victims) #RestinPeace pic.twitter.com/6BOwkFFgeh — Dawn (@_dawnmontgomery) January 27, 2020

В Twitter опубликовали полный список жертв катастрофы, которая унесла жизни девяти человек. Кроме Брайанта и его дочери на борту находились одноклубницы Джанны Марии – Алисса Альтобелли и Пейтон Честер, а также их родители Кери и Джон Альтобелли и Сара Честер, тренер команды Кристина Маузер и пилот Ара Зобайан.

Несколько минут назад появились страшные кадры с места катастрофы: Фото и Видео

Фото: Twitter

Мощный взрыв и много дыма. Как оборвалась жизнь легенды:

Слезы, шок, недоумение: как мир реагирует на гибель Коби Брайанта:

Баскетбол:

Бывший разыгрывающий Сан-Антонио Тони Паркер написал:

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

"Я убит горем из-за этой новости, ты был настоящей легендой и другом. Покойся с миром, Коби. Все мои мысли и молитвы сейчас с твоей женой и детьми".

Центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид также тяжело отреагировал на новость.

Man I don’t even know where to start I started playing ball because of KOBE after watching the 2010 finals. I had never watched ball before that and that finals was the turning point of my life. I WANTED TO BE LIKE KOBE. I’m so FREAKING SAD right now!!!! RIP LEGEND — Joel Embiid (@JoelEmbiid) January 26, 2020

"Даже не знаю, с чего начать. Я начал играть благодаря Коби, когда посмотрел финалы 2010 года. Раньше я никогда не смотрел баскетбол, и эти финалы стали поворотной точкой в моей жизни. Я хотел быть как Коби. И сейчас мне безумно грустно. Покойся с миром, легенда", - признался он.

Украинский баскетболист Детройта Святослав Михайлюк также не остался в стороне трагедии:

"Будем вспоминать тебя всегда", - написал украинец Святослав Михайлюк в Instagram.

Баскетболист Шарлотт Майлз Бриджес трогательно попрощался с легендой Лейкерс в своем Инстаграм:

"Ты вдохновил меня работать усердно. Я наблюдал за тобой перед всеми моими играми в старшей школе и колледже. Твоя смерть причинила мне боль", - написал американец.

Легендарный ЛеБрон не сдержал слез, узнав о гибели Коби Брайанта:

LeBron James in tears exiting team plane. Someone he looked up to in Kobe! #RIP pic.twitter.com/YcX03uhSOZ — Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) January 26, 2020

На камеры попали кадры, на которых Джеймс расплакался по прилету, очевидно, узнав о катастрофе, в который погиб легендарный баскетболист. Стоит отметить, что перед гибелью Коби успел поздравить Леброна с рекордом NBA.

Бывший партнер Брайанта еще одна легенда Шакил О′Нил очень написал пост в Instagram, высказав свою боль в связи с этой потерей.

"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю сейчас в этот трагический и печальный моментом, когда я потерял свою прекрасную Джиджи и моего друга, моего брата, моего партнера по победам в чемпионатах, моего чувака и моего друга. Я люблю тебя, мне будет тебя не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров, находившихся на борту. Мне сейчас очень больно", - написал О′Нил.

Дирк Новицки отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта.

«Это сильно ударило по мне. Всегда буду помнить, как приходил домой после игр, чтобы посмотреть, как ты доминируешь в четвертой четверти. Ты вдохновлял многих людей в этом мире, не исключая меня.

Тебя всегда будет не хватать. Тебя всегда будут помнить и любить. Покойся с миром вместе со своим ангелом Джиджи», — написал Новицки в своем «твиттере».

Владелец клуба НБА Даллас Маверикс Марк Кьюбан заявил, что его команда выведет из обращения 24-й номер, под которым в Лос-Анджелес Лейкерс выступал Коби Брайант.

От теперь под 24-м номером в составе техасцев не будет выступать ни один игрок, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Футбол:

Футбольный клуб Милан, за который болел Брайант, также почтил его память.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

"У нас нет слов, чтобы выразить то, как мы потрясены слышать о трагической смерти одного из величайших спортсменов всех времен и болельщика "россонери" Коби Брайанта. Все наши мысли с семьями тех, кто погиб в этой трагической аварии. Тебя всегда будет не хватать, Коби".

Миланский Интер также искренне соболезнует смерти спортсмена.

You were a constant inspiration to anyone who’s ever loved any sport. Losing you leaves an immense hole in our lives. You rose above the boundaries of countries, nations and sports. Your teachings will live with us forever.

R.I.P. Kobe Bryant — Inter (@Inter_en) January 26, 2020

"Вы были постоянным источником вдохновения для всех, кто когда-либо любил спорт. Эта потеря будет непреодолимой. За каждой границей. Ваше учение останется с нами навсегда. R.I.P. Коби Брайант".

Бавария также не осталась в стороне данного трагического события:

"RIP" - написал аккаунт мюнхенцев,прикрепив фото Коби.

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко трогательно почтил память погибшего:

Посмотреть эту публикацию в Instagram R.I.P. @kobebryant Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 26 Янв 2020 в 12:25 PST

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко написал "RIP Коби Брайант".

Главный тренер Реала Зинедин Зидан выразил свое сожаление в связи с гибелью легендарного игрока НБА Коби Брайанта.

"Это ужасно. Страшная новость, поразившая весь спортивный мир и каждого из нас. У меня нет слов. Мы потрясены очень ужасной новостью. Нам очень жаль", - цитирует Зидана L’Equipe.

Лионель Месси выразил соболезнования семье Коби Брайанта, погибшего в результате крушения вертолета.

"У меня нет слов. Вся моя любовь семье и друзьям Коби. Было очень приятно встретиться и провести время вместе с ним. От нас ушел настоящий гений", - написал Месси в своем Instagram.

Криштиану Роналду также выразил свое сожаление в связи со смертью легендарного игрока НБА Коби Брайанта.

"Как же грустно слышать душераздирающие новости о смерти Коби и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и вдохновением для многих. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб в аварии", - написал Роналду в Twitter.

Лидер ПСЖ Неймар и вовсе посвятил гол погибшему во вчерашнем матче против Лилля:

Диего Марадона отреагировал на новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

"Уходят все лучшие. Я также выражаю сожаления в связи с гибелью его дочери и экипажа вертолёта. До встречи, легенда", — написал Марадона в своем "инстаграме".

Теннис:

Элина Свитолина не осталась в стороне от ужасной гибели легенды НБА Коби Брайант, в связи с чем весь спортивный мир высказал соболезнования:

"Жестоко. Душераздирающе. Мое самое большое вдохновение. Легенда. Мамба навсегда", - написала Свитолина в Instagram.

Австралийский теннисист Ник Кирьос почтил память погибшего баскетболиста Коби Брайанта.

На матч 1/8 финала Australian Open против Рафаэля Надаля Кирьос вышел в майке с именем легенды НБА и его цифрой 8 - номер, под которым он выступал в лиге с 1996 по 2006 год.

Теннисист надел майку поверх игровой формы, провел в ней разминку, после чего снял перед началом матча.

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал известие о гибели знаменитого баскетболиста Коби Брайанта в авиакатастрофе.

"Вдохновение. Икона. Легенда. Сложно поверить, что его не стало. Нам будет тебя не хватать. Покойся с миром, Коби", — написал Хачанов в своем "твиттере".

Новак Джокович выразил соболезнования семье Коби Брайанта в связи с его гибелью.

"Коби был великолепным наставником и другом. Ты и твоя дочь будете жить вечно в наших сердцах. У меня нет слов, чтобы передать глубочайшие соболезнования Брайантам и каждой семье, которой коснулась эта трагедия. Покойся с миром", – написал Джокович в своём "твиттере".

Рафаэль Надаль прокомментировал известие о гибели легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта.

«Ужасная новость. Трагическая гибель одного из величайших спортсменов мира. Коби Брайант, его дочь Джианна и другие пассажиры. Мои соболезнования его жене и семьям погибших. Я в шоке», — написал Надаль в своём «инстаграме».

Бокс:

Геннадий Головкин выразил соболезнования о легендарном баскетболисте Коби Брайанте:

"Покойся с миром, икона спорта. Мои мысли и молитвы с семей Брайанта", - написал Головкин в своем Instagram, сопроводив пост фотографией игрока.

Владимир Кличко отреагировал на гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолета:

Боксер опубликовал в "Твиттере" фотографию Брайанта с дочерью, которая также погибла в авиакатастрофе, прикрепив её к сообщению с двумя грустными смайликами.

Другие виды спорта:

Президент UFC Дэна Уайт выразил соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.

Horrible!!!! RIP my manpic.twitter.com/anrin1KfWZ — Dana White (@danawhite) January 26, 2020

«Ужасно! Покойся с миром, мой друг», — написал в своём "твиттере" Дэна Уайт.

Боец ММА Хорхе Масвидаль выразил соболезнования в связи с гибелью легенды НБА Коби Брайанта.

A million apologies and condolences we just lost a super athlete #ripKobe — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) January 26, 2020

«Миллион сожалений и соболезнований. Мы потеряли превосходного спортсмена», — написал в своём «твиттере» Хорхе Масвидаль.

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта.

"Покойся с миром, мне будет не хватать тебя, чемпион. Покойтесь с миром, Джиджи и все, кто погиб. Очень печальные новости", — написал Кормье в своём "инстаграме".

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес выразила соболезнования в связи с гибелью легенды Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта.

"Покойся с миром", — написала в своём "твиттере" Нуньес.

Не остался в стороне данной трагедии и Жан Беленюк:

"Нет слов.. ЛЕГЕНДА.. один из величайших баскетболистов современности..и моих любимых игроков NBA" - написал Жан.

Как мы видим весь мир скорбит по Коби Брайанту. Покойся с миром, легенда!