Сан-Антонио - Торонто: в матче NBA трогательно почтили память Брайанта (Видео)

Новости спорта:Игроки Сан-Антонио Сперс и Торонто Рэпторс почтили память Коби Брайанта.

Игроки Сан-Антонио Сперс и Торонто Рэпторс почтили память Коби Брайанта во время матча регулярного чемпионата.

Рэпторс, которые выиграли владение, не стали идти в первую атаку в матче, выждав 24 секунду и передав владение сопернику. В свою очередь, Сперс ответили аналогичной атакой. Отметим, что все это время болельщики, стоя на ногах, скандировали «Коби, Коби».

Both the @Raptors and the @spurs ran out the 24-second shot clock on their first possession of the game in honour of Kobe Bryant. pic.twitter.com/JhD8XVUGFo — Sportsnet (@Sportsnet) January 26, 2020

Напомним, что легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета, а трагедия произошла поблизости Калабасаса. Одной из жертв катастрофы стала дочь Коби — Джианна. Известно, что все пассажиры вертолета направлялись на баскетбольный матч.

Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Атакующий защитник отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.