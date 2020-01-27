Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере

Сан-Антонио - Торонто: в матче NBA трогательно почтили память Брайанта (Видео)

Сан-Антонио - Торонто: в матче NBA трогательно почтили память Брайанта (Видео)
09:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Игроки Сан-Антонио Сперс и Торонто Рэпторс почтили память Коби Брайанта.

Игроки Сан-Антонио Сперс и Торонто Рэпторс почтили память Коби Брайанта во время матча регулярного чемпионата.

Рэпторс, которые выиграли владение, не стали идти в первую атаку в матче, выждав 24 секунду и передав владение сопернику. В свою очередь, Сперс ответили аналогичной атакой. Отметим, что все это время болельщики, стоя на ногах, скандировали «Коби, Коби».

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета

Напомним, что легенда NBA Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета, а трагедия произошла поблизости Калабасаса. Одной из жертв катастрофы стала дочь Коби — Джианна. Известно, что все пассажиры вертолета направлялись на баскетбольный матч.

Брайант — пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финалов. Защитник 18 раз избирался на Матч всех звезд НБА и 11 раз попадал в первую символическую пятерку по итогам сезона.

Атакующий защитник отыграл в Лейкерс 20 сезонов. Двукратный олимпийский чемпион провел в регулярных чемпионатах 1346 матчей и набирал в среднем за игру по 25,0 очка, 5,2 подбора и 4,7 ассиста.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости баскетбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
02 "Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
03 В катастрофе с Коби Брайантом погибла его дочь
04 Биатлон: результаты женского масс-старта в Поклюке
05 Олимпик обыграл Спартак на сборах в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь