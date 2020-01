Сан-Антонио - Торонто: в матче NBA трогательно почтили память Брайанта (Видео)

Игроки Сан-Антонио Сперс и Торонто Рэпторс почтили память Коби Брайанта во время матча регулярного чемпионата.

Рэпторс, которые выиграли владение, не стали идти в первую атаку в матче, выждав 24 секунду и передав владение сопернику. В свою очередь, Сперс ответили аналогичной атакой. Отметим, что все это время болельщики, стоя на ногах, скандировали «Коби, Коби».

Both the @Raptors and the @spurs ran out the 24-second shot clock on their first possession of the game in honour of Kobe Bryant. pic.twitter.com/JhD8XVUGFo