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В катастрофе с Коби Брайантом погибла его дочь

В катастрофе с Коби Брайантом погибла его дочь
01:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости спорта:13-летняя дочь Коби Брайанта погибла вместе с отцом при крушении вертолета.

Вместе с легендарным баскетболистом НБА Коби Брайантом при крушении вертолета погибла его дочь Джианна.

Данную информацию подтвердил авторитетный портал ESPN. Брайант вместе с дочкой и ее подругой, а также ее отцом летели на игру в Лос-Анджелес. Коби был тренером школьной команды своей дочери и готовил ее к спортивному будущему.

У 13-летней Джианны даже было неофициальное приглашение от университета Коннектикута, одной из лучших женских программ студенческого баскетбола NCAA.

Напомним, трагедия случилась в городе Калабасас (Калифорния, США). Вертолет упал и загорелся, а все, кто в нем находился, погибли.

Это было личное воздушное судно 41-летнего Брайанта. Брайант всю свою карьеру с 1996-го по 2016-й год выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". С командой атакующий защитник стал пятикратным чемпионом НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010).

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Баскетбол, НБА, Коби Брайант, Новости баскетбола.
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