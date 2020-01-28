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Новая волна протестов: парижские пожарные вышли на улицы (Фото)

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Новая волна протестов: парижские пожарные вышли на улицы (Фото)
17:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Париже произошли столкновения протестующих пожарных с силами правопорядка.

Сотрудники пожарной службы во вторник проводят в Париже акцию протеста, сообщают французские СМИ.

Акция началась на площади Республики в центре столицы. Затем спасатели начали движение по улицам города в сторону площади Нации.

Между протестующими и силами правопорядка произошли столкновения. Сотрудники полиции в ряде случаев применили слезоточивый газ.

Спасатели протестуют против положений подготовленной правительством пенсионной реформы, а также требуют увеличения премии за тушение пожаров и унификации системы ее выплат для всех сотрудников спасательных служб.

Французы снова вышли на улицы: правительство приняло пенсионную реформу (Фото)

Последний раз французские спасатели выходили на подобную акцию протеста в октябре прошлого года. Тогда между ними и полицейскими также произошли столкновения, несколько человек пострадало.

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Париж, Франция, Протесты.
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