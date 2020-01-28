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Внезапное исчезновение: В Беларуси одновременно исчезли директора всех сахарных заводов

Внезапное исчезновение: В Беларуси одновременно исчезли директора всех сахарных заводов
19:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Беларуси одновременно пропали директора четырех сахарных заводов страны.

В Беларуси директора всех четырех действующих в стране сахарных заводов одновременно перестали появляться на рабочих местах. Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на источники, передает УНН.

Как отмечает издание, директора Городейского комбината 24 января сняли с самолета, направлявшегося в Мюнхен. 27 января директор Слуцкого сахарорафинадного завода, как сообщили на предприятии, "улетел в отпуск". Глава Скидельского сахарного комбината якобы "уехал в Минск", а директор Жабинковского сахарного завода просто перестал появляться на работе.

Как сообщалось, предположительно директоров задержали в рамках расследования дела о коррупции, которое ведет Комитет государственной безопасности Беларуси. Официальных комментариев от властей по этому поводу пока не поступало.

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"По данным источника TUT.BY, фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании Дмитрий Кириллов. Мы пытались связаться с ним в понедельник и во вторник, но его на рабочем месте нет", — указано в сообщении белорусского издания. 

Как сообщалось ранее, экс-боец спецслужб Беларуси рассказал, как уничтожали оппозиционных Лукашенко министров.

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Беларусь, Дмитрий Кириллов, Сахарные заводы.
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