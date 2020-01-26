Первая партия норвежской нефти прибыла в Беларусь

В Беларусь прибыла первая партия норвежской нефти.

В Беларусь для переработки в ОАО "Нафтан" поступила первая партия норвежской нефти.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Первая партия норвежской нефти поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан", - говорится в сообщении.

Из Клайпедского порта по железной дороге в Белорусь на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс.т.

Полностью вся партия норвежской нефти, доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель.

После окончания необходимых операций по входному контролю качества нефти первые тонны поступили в резервуары "Нафтана". Следующий состав на предприятии ждут сегодня ночью.

Как известно, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. 4 января "Белнефтехим" сообщил о договоренности с российской компанией на поставку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии. В правительстве страны заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.