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"Нефтяные" разногласия: Лукашенко ищет поставщиков за пределами РФ

"Нефтяные" разногласия: Лукашенко ищет поставщиков за пределами РФ
13:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Беларусь намерена закупать нефть за пределами РФ и по мировым ценам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь", - сказал Лукашенко во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. Президента цитирует госагентство БелТА.

Лукашенко заявил, что республика намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам и проанализировать рентабельность реализации нефтепродуктов из нее.

"Мы должны на практике посмотреть, во что это (альтернативный РФ импорт нефти - ред.) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно какую, нефть, - по мировым ценам", - сказал Лукашенко на совещании с правительством во вторник.

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Лукашенко добавил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Беларусь.

"Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - заявил Лукашенко во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, президента цитирует госагентство "БелТА".

Как сообщалось, 17 января глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев провел встречу с заместителем председателя концерна "Белнефтехим" Андреем Бунаковым. По информации Минэнерго Казахстана, стороны обсудили проект соглашения между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана в Белоруссию, а также возможные объемы поставок.

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Как уточнили в ведомстве, проект соглашения на данный момент рассматривается государственными органами. Предполагается, что поставки начнутся после того, как документ вступит в силу.

"Наиболее оптимальным вариантом, конечно же, являются поставки трубопроводным транспортом. Но в случае, если экономика мультимодальных поставок будет "проходимая", то такие поставки тоже возможны", - отмечало Минэнерго Казахстана.

В октябре Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.

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Как заявил Лукашенко в ходе визита в Нур-Султан в октябре 2019 года, казахстанская нефть и нефтепродукты могут поставляться транзитом через территорию России. Он отметил, что соответствующие консультации с российской стороной пройдут в ближайшее время.

В начале декабря замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Он также сообщал, что двустороннее соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.

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Россия, Нефть, Беларусь, Александр Лукашенко.
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