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Застряли: В Австрии 40 человек эвакуировали с канатной дороги из-за упавшего дерева

Застряли: В Австрии 40 человек эвакуировали с канатной дороги из-за упавшего дерева
20:04 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:В Австрии с канатной дороги эвакуировали несколько десятков человек после падения на нее дерева.

Около 40 человек были эвакуированы с канатной дороги на западе после того, как сильный порыв ветра повалил на нее дерево.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Около 35 спасателей были задействованы для спуска людей с канатной дороги в Гефене (провинция Тироль). Горный спасатель Грегор Франке сказал, что людям ничего не угрожало и никто не пострадал.

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В кабинках находились дети из местной школы, которые катались на лыжах.

Отмечается, что на западе Австрии сейчас наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Из-за непогоды досрочно прекратила работу другая канатная дорога в Тироле, правда, не сообщается, были ли на ней люди.

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Австрия, Канатная дорога, Дерево.
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