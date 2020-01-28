Абсолютное большинство: Глава российской делегации был избран новым вице-спикером ПАСЕ

Новости мира:Председатель Госдумы Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выбрали во вторник вице-спикером ассамблеи руководителя российской делегации, заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, пишет УНН со ссылкой на трансляцию ПАСЕ.

Всего в голосовании приняли участие 252 парламентария из 321, сообщил ведущий заседания. Три бюллетеня были испорчены, засчитано 249 голосов. 132 делегата ПАСЕ высказались в поддержку кандидатуры Толстого, 117 были против. "Господин Толстой получил абсолютное большинство от участвовавших голосов и, таким образом, избирается заместителем председателя от Российской Федерации", — подтвердил ведущий.

Ранее большинство участников зимней сессии ПАСЕ поддержали кандидатуру Толстого в первом туре выборов, однако набранных голосов не хватило для победы, поскольку регламент ассамблеи допускает победу в первом туре лишь при подаче более половины голосов "за" от общего количества делегатов ПАСЕ. Во втором же туре достаточно простого большинства от количества тех, кто принимает участие в голосовании.

Как сообщалось ранее, в общей сложности у председателя ПАСЕ есть 20 заместителей. Они избираются в начале каждого года на зимней сессии ассамблеи. Традиционно вице-спикеры выполняют функции председателя в его отсутствие, в частности ведут заседание во время дебатов и принимают участие в заседаниях Бюро ПАСЕ. Также они по поручению председателя могут выполнять определенные представительские функции.

Ранее стало известно, что в ПАСЕ главу российской делегации не выбрали вице-президентом в первом туре.