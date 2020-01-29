Европарламент ратифицирует соглашение по Brexit

Новости мира:Сегодня ратифицируют соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Европейский парламент (ЕП) в среду на заседании в Брюсселе должен ратифицировать соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза, назначенном на 31 января, указывается в повестке дня пленарной мини-сессии ЕП.

В принятой 15 января резолюции Европарламента европейские депутаты подчеркнули, что их решение по одобрению соглашения о Brexit будет зависеть от ответа британского правительства на обеспокоенности относительно защиты прав граждан.

Выступая 27 января в Королевском университете в Белфасте (Северная Ирландия), координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье отметил, что стороны обязались обеспечить недискриминационное отношение к людям, избравшим постоянное место жительства в соответствии с правом на свободное перемещение по ЕС.

"Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) будет пожизненно защищать права всех проживающих в ЕС британских граждан и их семей, - подчеркнул он. - (Европейская) комиссия позаботится о том, чтобы каждое из 27 государств-членов выполнило свои обязательства. Но мы также будем внимательно следить, чтобы правительство Великобритании делало то же самое для более чем 3 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании", - заявил Барнье.

Он также предупредил, что переговоры о будущем партнерстве между Европейским союзом и Великобританией, которые предстоит провести за 11 месяцев переходного периода после Brexit, будут "огромным вызовом".

Барнье пообещал, что за этот очень короткий срок сторона ЕС сделает "все от нее зависящее", чтобы добиться результата.

"Мне неясно, решит ли Великобритания, покидая ЕС и его единый рынок, отказаться также и от европейской социальной и регулятивной модели, - сказал он. - Это ключевой вопрос, и мы ждем ответа. Потому что этот ответ будет ключевым для наших будущих отношений".

Главный переговорщик ЕС подчеркнул важность сохранения высоких стандартов единого рынка ЕС, которые "являются основной частью его конкурентного преимущества".

Комитет ЕП по конституционным делам проголосовал 23 января явным большинством за ратификацию соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

Из 26 членов европарламентского комитета 23 проголосовали "за" и 3 - "против". В коммюнике пресс-службы Европарламента по итогам этого голосования уточнялось, что депутаты приняли во внимание состоявшуюся ранее ратификацию соглашения британским парламентом и его одобрение королевой Елизаветой II.

24 января председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Брюсселе соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Пресс-служба Совета ЕС при этом сообщила, что "как только Европейский парламент даст свое согласие, совет по письменной процедуре примет решение о заключении соглашения от имени ЕС".

В среду на основе заявления координатора Европарламента на переговорах о Brexit Ги Верхофстадта состоятся дебаты евродепутатов. Затем последует голосование. Для вступления в силу соглашения, достаточно его одобрения простым большинством.

Как ожидается, в случае одобрения на официальных зданиях учреждений ЕС в Брюсселе будут спущены флаги Соединенного Королевства.

В минувший вторник газета The Guardian со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщила, что ЕС и Великобритания начнут 3 марта переговоры об отношениях после Brexit.

Ожидается, что министры стран ЕС согласуют позицию Брюсселя по этому вопросу на заседании Совета ЕС по общим вопросам 25 февраля. До этого Брюссель и Лондон будут планировать дискуссии, и определять круг проблем, которые будут на них обсуждаться.

Сразу после того, как Великобритания официально покинет ЕС, начнется 11-месячный переходный период, который завершится 31 декабря 2020 года. В это время Великобритания будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время Великобритания потеряет членство в Европарламенте, Еврокомиссии и Совете ЕС.

За время переходного периода Брюсселю и Лондону предстоит достигнуть соглашения по торговле. Также им необходимо согласовать процедуру обмена данными, авиационные стандарты, правила лицензирования медикаментов, вопросы доступа к районам промысла рыбы и поставок электричества и газа, а также ряд других тем.

Великобритания, согласно плану, покинет ЕС в 23:00 по лондонскому времени 31 января.