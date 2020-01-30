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Украли работы Дали: В Стокгольме расследуют подробности преступления

Украли работы Дали: В Стокгольме расследуют подробности преступления
13:27 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:В Стокгольме полиция заявила о краже не менее 10 работ испанского художника Сальвадора Дали.

В Стокгольме из галереи Couleur украли не менее 10 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведское издание Aftonbladet.

По данным полиции, преступники проникли в галерею в ночь на 30 января, следы взлома обнаружили около 4 утра.

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Полиция ищет двух человек, которые уехали от галереи на автомобиле. Подозреваемых пока не задержали, хотя авто удалось найти.

В галерее в эти дни проходила выставка работ Сальвадора Дали, точное количество украденных работ пока неизвестно. 

"То, что мы увидели сразу, они взяли где-то от 10 до 12 скульптур, и каждая из них стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро)", - сказал представитель галереи Педер Энстрьом.

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Скульптуры, высотой от 40 до 50 сантиметров, привезли из Швейцарии, и в галерее они находились десять дней, выставка должна была закрыться в субботу.

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Стокгольм, Преступление, Сальвадор Дали.
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