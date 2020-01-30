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Во Франции зарегистрировали шестой случай заражения коронавирусом

Во Франции зарегистрировали шестой случай заражения коронавирусом
23:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Во Франции диагностировали заболевание коронавирусом у врача.

Во Франции подтвердили уже шестой случай заражения новым коронавирусом, сообщают французские СМИ.

Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон в четверг объявил, что заболевание диагностировано у врача частной компании. Он госпитализирован в Париже.

По словам Саломона, этот мужчина "контактировал с человеком, у которого затем подтвердился случай заражения в Азии".

Ранее во Франции было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

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Франция, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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