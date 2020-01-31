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НАТО утвердило политику в сфере предотвращения сексуального насилия

НАТО утвердило политику в сфере предотвращения сексуального насилия
05:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:НАТО утвердило новую политику по предотвращению сексуального насилия и эксплуатации.

Союзники по НАТО утвердили новую политику в сфере предотвращения сексуального насилия и эксплуатации, которая провозглашает нулевую толерантность к таким позорным проявлениям.

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса в четверг, 30 января.

"Эта политика, которая распространяется на весь персонал, четко свидетельствует о нулевой толерантности НАТО в подходе к этой проблеме. Эта жесткая политика определяет, какое поведение является неприемлемым, как предотвратить такие проявления, и как союзники должны сотрудничать, чтобы обеспечить ответственность (за такое поведение)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, данная политика прежде всего сфокусирована на предотвращении, которое является ключем для защиты женщин и девушек, а также всех, кому может это грозить. С целью предотвращения проявлений сексуального насилия и эксплуатации будет проводиться соответствующая разъяснительная работа, тренинги и другие необходимые меры, которые усилят защиту людей и их доверие к структурам и силам НАТО как на территории стран-союзниц, так и в странах, где происходят операции с участием НАТО.

В обнародованной информации приводятся слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что такая политика «является еще одним практическим путем, которым мы демонстрируем нашу приверженность принципам и ключевым ценностям, включая уважение к правам человека».

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Подчеркивается, что НАТО решительно настроено усилить защиту гендерного равенства и применять принципы инициативы «Женщины, мир и безопасность» во всем спектре задач и функций Альянса, как военных, так и гражданских.

Согласно сообщению, упомянутая политика была принята министрами иностранных дел стран НАТО в ноябре 2019 года и утверждена лидерами государств-союзников во время встречи в Лондоне в декабре прошлого года.

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НАТО, Североатлантический альянс.
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