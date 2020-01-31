Коронавирус в Италии: Врачи подтвердили первые случаи заражения

Новости мира:В Италии зафиксировали и подтвердили первые два случая заражения вирусом из Китая.

В Италии зафиксировали первые два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Metro.

"У двух китайских туристов тесты для диагностики вируса дали положительный результат", - говорится в сообщении.

В связи с этим премьер-министр приказал перекрыть все воздушное сообщение между Италией и Китаем.

Как сообщалось, 30 января в итальянском порту Чивитавеккья временно заблокировали круизный лайнер с шестью тысячами человек на борту из-за двух граждан Китая, у которых подозревали заражение коронавирусом.

Италия является четвертой европейской страной после Франции, Финляндии и Германии, где подтверждены случаи заболевания.

В Китае с декабря 2019 регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

Погибли уже 213 человек, заболели более 9 тысяч.