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Коронавирус в Италии: Врачи подтвердили первые случаи заражения

Коронавирус в Италии: Врачи подтвердили первые случаи заражения
12:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Италии зафиксировали и подтвердили первые два случая заражения вирусом из Китая.

В Италии зафиксировали первые два случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Metro. 

"У двух китайских туристов тесты для диагностики вируса дали положительный результат", - говорится в сообщении.

Уханьский коронавирус: В мире зафиксировали уже 9820 случаев заражения

В связи с этим премьер-министр приказал перекрыть все воздушное сообщение между Италией и Китаем.

Как сообщалось, 30 января в итальянском порту Чивитавеккья временно заблокировали круизный лайнер с шестью тысячами человек на борту из-за двух граждан Китая, у которых подозревали заражение коронавирусом.

Италия является четвертой европейской страной после Франции, Финляндии и Германии, где подтверждены случаи заболевания.

Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики китайского коронавируса 

В Китае с декабря 2019 регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV).

Погибли уже 213 человек, заболели более 9 тысяч.

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Италия, Китай, Заболевание, Ухань, Заражение, Коронавирус.
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