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Разногласия нарастают: в Шотландии прокомментировали возможность референдума о независимости

Разногласия нарастают: в Шотландии прокомментировали возможность референдума о независимости
14:19 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Шотландии допустили возможность проведение консультативного референдума о независимости.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила в пятницу, что не исключает проведения проверки законности созыва консультативного референдума о независимости, если консервативное правительство премьер-министра Бориса Джонсона продолжит выступать против второго голосования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Вопрос о том, или специфическая конституционная оговорка в Акте о Шотландии выносит любую форму референдума о независимости за рамки полномочий парламента Шотландии, или вместо этого оставляет открытым пространство для необязывающего консультативного голосования – этот вопрос никогда не выяснялся в суде", - сказала она в речи в Эдинбурге в день выхода Великобритании из ЕС.

"Теперь, если правительство Великобритании продолжит отказывать в праве Шотландии на выбор, мы можем дойти до того, что нужно проверить этот вопрос. Я этого не исключаю", - добавила она.

Brexit: Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Премьер-министр Борис Джонсон выступает против второго референдума о шотландской независимости.

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

Вместе с тем на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев заявили, что хотят остаться в составе ЕС.

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SNP, которую возглавляет Стерджен, утверждает, что Brexit изменил "материальные обстоятельства" отношений Шотландии с остальной Великобританией, поскольку большинство шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

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Великобритания, Шотландия, Референдум, Никола Стерджен, Brexit.
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