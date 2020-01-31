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Пятница, 31.01.2020
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Brexit: Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Brexit: Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза
10:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Великобритании в пятницу выходит из состава Европейского Союза, став первой страной, которая покинет блок с момента его основания.

Великобритания выходит из состава ЕС поздно вечером 31 января спустя три с половиной года после референдума о британском членстве в ЕС.

Членом ЕС Великобритания перестанет быть сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

В Великобритании активно готовятся к выходу из ЕС. Часы, проецируемые на здание резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, будут отсчитывать время, оставшееся до Brexit.

В обращение выпустят 50-пенсовую монету, посвященную выходу Великобритании из ЕС.

Сам Джонсон планирует провести встречу с членами кабинета министров на севере Англии, где он обсудит "процветание и новые возможности", сообщили на Даунинг-стрит.

Позднее, за час до Brexit, он выступит с обращением к нации. Джонсон уже заявил, что Brexit будет "великолепным моментом для нашей страны, моментом надежды и новых возможностей".

В то же время, европейская сторона не готовит никаких особых мероприятий к этому событию. В пятницу утром, как ожидается, Брюссель сделает заявление для прессы по поводу Brexit. Представители ЕС на разном уровне неоднократно говорили, что сожалеют о решении Великобритании покинуть ЕС.

Флаги Великобритании, висящие возле здания Европарламента, снимут 31 января. Ожидается, что это пройдет без каких-либо церемоний. Один из флагов позднее разместят в музее истории ЕС в Брюсселе.

Британия официально вышла из ЕС

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Теперь для Великобритании наступает переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Джонсон ранее заявлял, что не намерен продлевать его.

Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести еще одни сложные переговоры и согласовали свои будущие отношения.

В переходный период Великобритания будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии. То есть Великобритания будет подчиняться правилам и законам ЕС, но у нее не будет права голоса в блоке.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и ЕС - новое торговое соглашение. Если этого не произойдет, то торговля между ЕС и Великобританией будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно для Лондона и Брюсселя.

Также стороны должны согласовать правила доступа к районам промысла рыбы, что, скорее всего, станет непростым вопросом. Достигнуть договоренности придется и в сфере юриспруденции, безопасности, передачи данных, лицензирования лекарств, авиационных стандартов и поставок газа и электричества.

ИСТОРИЯ BREXIT

Референдум по Brexit прошел в Великобритании в июне 2016 года, тогда за выход из ЕС проголосовали 52% британцев, за то, чтобы остаться - 48%.

Переговорный процесс по процедуре Brexit занял значительно больше времени, чем планировалось. С момента референдума по настоящее время в Британии сменились три премьер-министра: Дэвид Кэмерон, выступавший против выхода из ЕС и ушедший в отставку сразу после голосования по Brexit, Тереза Мэй, покинувшая свой пост после того, как ее сделку с ЕС несколько раз отверг британский парламент, и Борис Джонсон, пообещавший довести Brexit до конца и, по-видимому, реализовавший-таки свое обещание.

Переговорный процесс между Лондоном и ЕС по Brexit начался только в марте 2017 года после того, как в Британии сменилось правительство, и оно получило разрешение от парламента инициировать процедуру Brexit.

Ожидалось, что Великобритания покинет ЕС через два года после начала переговоров, то есть 29 марта 2019 года, как предписано статьей 50 договора о Европейском союзе, регулирующий вопрос выхода стран из состава ЕС.

Правительство Терезы Мэй и Брюссель согласовали два документа - соглашение о выходе Великобритании из ЕС и политическую декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС - в ноябре 2018 года, тогда же их утвердил Совет ЕС. Требовалось также, чтобы документы утвердил британский парламент, но он трижды проголосовал против соглашения. Больше всего депутатов не устраивал пункт о "страховочном плане" ("бэкстопе") по ирландской границе. Он был направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле, но многие депутаты утверждали, что из-за него Великобритания попадет в зависимость от ЕС.

Джонсон обещает "уважительно" отпраздновать выход страны из ЕС

Сроки Brexit подходили к концу, а соглашение так и не было достигнуто, поэтому было решено перенести Brexit на 12 апреля, а затем на 31 октября 2019 года. Из-за неудач с согласованием документов Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании летом 2019 года.

Ей на смену пришел Борис Джонсон, который смог согласовать отказ от ирландского "страховочного плана" с ЕС, который вначале вообще отказывался пересматривать сделку. Джонсон заявлял, что он скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС об отсрочке, но и он не смог убедить британский парламент ратифицировать сделку, и был вынужден согласиться на перенос Brexit на 31 января.

В декабре 2019 года по инициативе Джонсона в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. И этот состав парламента, в котором стало больше сторонников Джонсона, наконец, одобрил сделку по Brexit. Затем ее подписала британская королева Елизавета II, а 29 января ратифицировал парламент ЕС.

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ЕС, Великобритания, Евросоюз, Выход из ЕС, Brexit.
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