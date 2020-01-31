Brexit: Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Новости мира:Великобритании в пятницу выходит из состава Европейского Союза, став первой страной, которая покинет блок с момента его основания.

Великобритания выходит из состава ЕС поздно вечером 31 января спустя три с половиной года после референдума о британском членстве в ЕС.

Членом ЕС Великобритания перестанет быть сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени.

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

В Великобритании активно готовятся к выходу из ЕС. Часы, проецируемые на здание резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, будут отсчитывать время, оставшееся до Brexit.

В обращение выпустят 50-пенсовую монету, посвященную выходу Великобритании из ЕС.

Сам Джонсон планирует провести встречу с членами кабинета министров на севере Англии, где он обсудит "процветание и новые возможности", сообщили на Даунинг-стрит.

Позднее, за час до Brexit, он выступит с обращением к нации. Джонсон уже заявил, что Brexit будет "великолепным моментом для нашей страны, моментом надежды и новых возможностей".

В то же время, европейская сторона не готовит никаких особых мероприятий к этому событию. В пятницу утром, как ожидается, Брюссель сделает заявление для прессы по поводу Brexit. Представители ЕС на разном уровне неоднократно говорили, что сожалеют о решении Великобритании покинуть ЕС.

Флаги Великобритании, висящие возле здания Европарламента, снимут 31 января. Ожидается, что это пройдет без каких-либо церемоний. Один из флагов позднее разместят в музее истории ЕС в Брюсселе.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Теперь для Великобритании наступает переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Джонсон ранее заявлял, что не намерен продлевать его.

Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно провести еще одни сложные переговоры и согласовали свои будущие отношения.

В переходный период Великобритания будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время Великобритания теряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии. То есть Великобритания будет подчиняться правилам и законам ЕС, но у нее не будет права голоса в блоке.

Основной вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и ЕС - новое торговое соглашение. Если этого не произойдет, то торговля между ЕС и Великобританией будет происходить по правилам ВТО, что невыгодно для Лондона и Брюсселя.

Также стороны должны согласовать правила доступа к районам промысла рыбы, что, скорее всего, станет непростым вопросом. Достигнуть договоренности придется и в сфере юриспруденции, безопасности, передачи данных, лицензирования лекарств, авиационных стандартов и поставок газа и электричества.

ИСТОРИЯ BREXIT

Референдум по Brexit прошел в Великобритании в июне 2016 года, тогда за выход из ЕС проголосовали 52% британцев, за то, чтобы остаться - 48%.

Переговорный процесс по процедуре Brexit занял значительно больше времени, чем планировалось. С момента референдума по настоящее время в Британии сменились три премьер-министра: Дэвид Кэмерон, выступавший против выхода из ЕС и ушедший в отставку сразу после голосования по Brexit, Тереза Мэй, покинувшая свой пост после того, как ее сделку с ЕС несколько раз отверг британский парламент, и Борис Джонсон, пообещавший довести Brexit до конца и, по-видимому, реализовавший-таки свое обещание.

Переговорный процесс между Лондоном и ЕС по Brexit начался только в марте 2017 года после того, как в Британии сменилось правительство, и оно получило разрешение от парламента инициировать процедуру Brexit.

Ожидалось, что Великобритания покинет ЕС через два года после начала переговоров, то есть 29 марта 2019 года, как предписано статьей 50 договора о Европейском союзе, регулирующий вопрос выхода стран из состава ЕС.

Правительство Терезы Мэй и Брюссель согласовали два документа - соглашение о выходе Великобритании из ЕС и политическую декларацию о будущих отношениях Великобритании и ЕС - в ноябре 2018 года, тогда же их утвердил Совет ЕС. Требовалось также, чтобы документы утвердил британский парламент, но он трижды проголосовал против соглашения. Больше всего депутатов не устраивал пункт о "страховочном плане" ("бэкстопе") по ирландской границе. Он был направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле, но многие депутаты утверждали, что из-за него Великобритания попадет в зависимость от ЕС.

Сроки Brexit подходили к концу, а соглашение так и не было достигнуто, поэтому было решено перенести Brexit на 12 апреля, а затем на 31 октября 2019 года. Из-за неудач с согласованием документов Мэй покинула пост премьер-министра Великобритании летом 2019 года.

Ей на смену пришел Борис Джонсон, который смог согласовать отказ от ирландского "страховочного плана" с ЕС, который вначале вообще отказывался пересматривать сделку. Джонсон заявлял, что он скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС об отсрочке, но и он не смог убедить британский парламент ратифицировать сделку, и был вынужден согласиться на перенос Brexit на 31 января.

В декабре 2019 года по инициативе Джонсона в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. И этот состав парламента, в котором стало больше сторонников Джонсона, наконец, одобрил сделку по Brexit. Затем ее подписала британская королева Елизавета II, а 29 января ратифицировал парламент ЕС.