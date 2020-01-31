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Группа друзей Украины в ПАСЕ допускает дальнейшее расширение санкций против РФ

Группа друзей Украины в ПАСЕ допускает дальнейшее расширение санкций против РФ
18:12 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Друзья Украины в ПАСЕ заявляют о несогласии с возвращением РФ в организацию без санкций.

Группа депутатов выступила с заявлением, в котором выразила несогласие с подтверждением полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и одновременно призвала ее придерживаться резолюций ПАСЕ с осуждением аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления опубликован на сайте Совета Европы.

"Хотя мы не согласны с утверждением российских полномочий, мы ожидаем, что Российская Федерация будет полностью соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и выполнять требования резолюций 1990 (2014), 2034 (2015), 2063 (2015) и 2292 (2019) Парламентской ассамблеи", - говорится в заявлении.

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Депутаты напомнили, что эти резолюции осуждают аннексию Крыма, продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, невыполнение Российской Федерацией ряда других резолюций по оккупации грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона / Южной Осетии, а также выражают "крайнюю озабоченность" обращением с крымскими татарами.

"Мы требуем, чтобы все нарушения прав человека немедленно рассматривались российской делегацией и российским правительством, и мы придерживаемся мнения, что сохранение нарушений и продолжающаяся оккупация части территорий Украины и Грузии сделают представителей Российской Федерации открытыми для дальнейших санкций", - отметила группа депутатов ПАСЕ.

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Следует отметить, что при рассмотрении резолюции о полномочиях российской делегации, которые оспаривали представители нескольких стран, украинские депутаты предлагали наложить санкции на представителей РФ, ограничив их полномочия в ассамблее, однако эти предложения были отклонены большинством ассамблеи. Возвращение российской делегации в ассамблею почти единогласно поддержали представители Западной Европы.

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ПАСЕ, Россия, Санкции, ЕКПЧ.
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