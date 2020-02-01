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В Лондоне сожгли флаг Евросоюза (Видео)

В Лондоне сожгли флаг Евросоюза (Видео)
00:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости мира:В центре Лондона сожгли флаг Европейского Союза за часы до наступления Brexit.

В центре Лондона за несколько часов до официального выхода Великобритании из ЕС сторонники Brexit сожгли флаг Европейского Союза.

Об этом сообщает Evening Standard.

"В толпе, собравшейся в центре Лондона, сожгли флаг Европейского Союза за считанные часы до наступления Brexit", - говорится в сообщении.

Мужчина, завернутый в флаг Великобритании, сжег флаг ЕС возле здания правительства Соединенного Королевства. Сторонники Brexit при этом скандировали лозунги "Лузеры, лузеры" и "Прощай, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne.

В то же время около 200-300 сторонников ЕС шли шествием от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне. Полиция сформировала кордон, чтобы разделить две группы политических оппонентов.

Напоминаем, в полночь 31 января вступит в силу Соглашение между Великобританией и Европейским Союзом относительно Brexit. Документ предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы в отношении Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.

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ЕС, Великобритания, Британия, Brexit.
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