В Лондоне сожгли флаг Евросоюза (Видео)

Новости мира:В центре Лондона сожгли флаг Европейского Союза за часы до наступления Brexit.

В центре Лондона за несколько часов до официального выхода Великобритании из ЕС сторонники Brexit сожгли флаг Европейского Союза.

Об этом сообщает Evening Standard.

"В толпе, собравшейся в центре Лондона, сожгли флаг Европейского Союза за считанные часы до наступления Brexit", - говорится в сообщении.

Мужчина, завернутый в флаг Великобритании, сжег флаг ЕС возле здания правительства Соединенного Королевства. Сторонники Brexit при этом скандировали лозунги "Лузеры, лузеры" и "Прощай, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne.

В то же время около 200-300 сторонников ЕС шли шествием от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне. Полиция сформировала кордон, чтобы разделить две группы политических оппонентов.

Напоминаем, в полночь 31 января вступит в силу Соглашение между Великобританией и Европейским Союзом относительно Brexit. Документ предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы в отношении Ирландии и Северной Ирландии, Кипра и Гибралтара.