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Суббота, 01.02.2020
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Крупное соглашение: Греция приняла предложение США

Крупное соглашение: Греция приняла предложение США
09:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Греция ратифицировала большое военное соглашение со Штатами.

Греческий парламент в четверг ратифицировал соглашение о существенном расширении военного сотрудничества с США.

Об этом сообщает Ekathimerini.

"Греческие депутаты в этот четверг ратифицировали договор с США о значительном расширении военной кооперации. "За" проголосовали 175 парламентариев, а "против" - 33", - говорится в сообщении.

Это соглашение было подписано в октябре прошлого года во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Афины.

Оно предусматривает усиление американо-греческой и натовской деятельности на греческих военных базах и объектах в Ларисе, Стефановикио и Александруполис в центральной и северной Греции, а также инфраструктурные и другие усовершенствования военно-морской базы США Суда-Бей на острове Крит.

ВВС США уже эксплуатируют беспилотники MQ-9 Reaper, размещенные на авиабазе в Ларисе.

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Греция находится в длительном споре с союзником по НАТО Турцией относительно морских границ и прав на бурение нефти и газа в Восточном Средиземноморье, а также относительно опустошенной войной Ливии.

Исходя из продолжающегося финансового кризиса, Греция планирует значительную модернизацию своих вооруженных сил, в основном работая с американскими и французскими оборонными фирмами.

Как известно, Коммунистическая партия Греции организовала акции протеста в столице и городах страны, чтобы выступить против этого соглашения, аргументируя это тем, что Грецию "затянут в опасные иностранные авантюры". Протесты завершились мирно.

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Греция, США, Соглашение, Майк Помпео.
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