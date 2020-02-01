Сначала выборы: власти Испании сделали заявление о переговорах с Каталонией

Новости мира:Испания приостановила диалог с Каталонией после объявления внеочередных выборов.

Испанское правительство объявило об отсрочке встречи председателя правительства Испании Педро Санчеса с лидером регионального правительства Каталонии Кимом Торрой из-за объявленных внеочередных выборах в автономии.

Об этом сообщает Euobserver.

"Чем быстрее состоятся внеочередные выборы и сформируется новое правительство, тем быстрее мы начнем диалог", - заявили в правительстве Испании.

Республиканская левая партия Каталонии (ERC) назвала отсрочку "абсолютно безответственным" шагом.

Ранее Ким Торра анонсировал проведение досрочных выборов в регионе.

Очередные выборы в Каталонии должны были состояться в конце 2021 года.

Как сообщалось, Верховный суд Испании поддержал решение лишить главу правительства Каталонии Кима Торру места в парламенте автономии, пока не будет принято решение по существу дела. Это привело к кризису в коалиционном правительстве автономии.

Таким образом, суд поддержал решение ЦИК Испании, которая в начале января решила забрать у Торры мандат после того, как каталонский суд запретил ему в декабре 2019 года занимать государственные должности в течение 18 месяцев за неповиновение центральной власти.