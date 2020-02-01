Макрон о Brexit: Европа не является достаточно эффективной

Новости мира:Макрон напомнил Британии, что та покидает ЕС, но не покидает Европу.

Европейский Союз и Великобритания после Brexit взаимно заинтересованы в развитии нового тесного и прочного партнерства в ключевых сферах, включая безопасность и оборону.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем открытом письме к британским гражданам в связи с выходом с 1 февраля 2020 года Соединенного Королевства из Евросоюза.

"Дорогие британские друзья, вы оставляете Европейский Союз, но не покидаете Европу", - напомнил президент Франции и добавил, что ЕС говорит Британии "не до свидания, а доброе утро".

Президент Франции подчеркнул, что в общих интересах ЕС и Лондона - иметь тесное и глубокое партнерство, насколько это возможно. В частности, речь идет о сфере обороны и безопасности, сотрудничестве между правоохранительными органами, а также в сферах судопроизводства, окружающей среды, науки и культуры.

Макрон отметил, что выход Британии из ЕС является суверенным решением британских граждан с июня 2016 года, и Франция это всегда уважает.

"Я должен сказать вам, что этот выход является шоком для европейцев. Это первый раз, когда страна оставляет Европейское сообщество", - заявил президент Франции.

Макрон заверил, что после Brexit права французов в Соединенном Королевстве и британцев во Франции будут защищены.

"Мы должны понять причины и учесть эти уроки", - добавил французский лидер.

Среди таких причин Макрон назвал несостоятельность европейских лидеров признать собственные неудачи, при этом обвиняя "всех дьяволов" в проблемах Европы.

"Кроме этого, давайте признаем, что, как следствие, Европа не является достаточно эффективной, способной защитить, а также удаленной от реалий повседневной жизни", - добавил президент Франции.

Макрон выразил убеждение, что Европа как никогда нуждается в новом толчке для обеспечения контроля, безопасности и защиты.

Вместе с тем президент Франции подчеркнул, что выход Британии из ЕС не означает, что проблемы Европы больше не должны волновать британцев. Ведь, по его словам, Соединенное Королевство не заинтересовано в слабом Евросоюзе.

Макрон заявил, что ЕС готов, так же, как этого хочет британское правительство, быстро продвигаться в развитии новых будущих прочных отношений.

Как сообщалось, в полночь по центральноевропейскому времени (в 1:00 по киевскому времени) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским союзом относительно Brexit.

Оно предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии и Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение этого времени ЕС и Великобритания должны согласовать новое соглашение о будущем партнерства, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года.

Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.