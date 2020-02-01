Вирус в Германии: Врачи зафиксировали новые случаи заболевания коронавирусом

Новости мира:В Германии зафиксировали новые случаи заболевания коронавирусом.

В Германии зафиксировали седьмой случай заражения новым коронавирусом 2019 нCoV. Пациент, о котором стало известно в пятницу вечером, находится в стабильном состоянии, передает министерство здравоохранения Баварии.

"Это 52-летний мужчина, который живет в районе Фюрстенфельдбрук и, как и четыре других лица, находится в мюнхенской клинике Швабинг. Все они являются сотрудниками компании из района Штарнберг", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Баварии.

По словам врачей, у инфицированного пока только легкие симптомы.

"Сейчас (по состоянию на 10:00 утра) в Баварии зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом", - подытожили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, на этой неделе в Германии обнаружили первый случай коронавируса 2019 nCoV у ребенка.