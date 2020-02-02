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Ужасный снежный вихрь: на востоке Норвегии произошло торнадо (Видео)

Ужасный снежный вихрь: на востоке Норвегии произошло торнадо (Видео)
14:08 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости мира:Очень сильный ветер вызвал редкий снежный торнадо в Норвегии.

В долине Тамокдален в восточной части Норвегии в пятницу, 31 января, во время зимнего шторма образовался снежный торнадо, сообщает Severe Weather Europe.

Видео, размещенное на странице Facebook, показывает, как кружащийся вихрь стремительно движется по долине, захватывая снег в мощную воздушную воронку.

Снежный торнадо — малоизученное и чрезвычайно редкое погодное явление, требующее специфических метеорологических условий для формирования.

Эти извилистые столбы снега тесно связаны с воздушными воронками, возникающими на замерзших озерах или заснеженных участках на равнине. Их также называют "снежными дьяволами".

Для формирования вихря необходима холодная воздушная масса, проходящая по более теплой поверхности, нагретой солнечным светом. Также должен наблюдаться сдвиг ветра на низком уровне — изменение скорости или направления ветра с высотой. Иногда воздушные потоки сталкиваются, образуя восходящий поток, который начинает вращаться.

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Более теплая поверхность заставляет снег или лед образовывать туман, если над этим облаком водяного пара окажется столб холодного воздуха под низким давлением, пар начнет подниматься, а сдвиг ветра приведет к его вращению. Торнадо начинает подхватывать рыхлый снег, образуя расширяющуюся воронку.

Сочетание этих условий делает снежные торнадо редким и менее интенсивным явлением, чем обычные торнадо. Ранее зафиксированные снежные торнадо достигали ширины 9 м, высоты 13 м и были способны поднимать предметы весом более 680 кг. Обычно такие вихри возникают перед снежным шквалом и предвещают ухудшение погоды.

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Стихия, Норвегия, Торнадо, Снег, Ветер.
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