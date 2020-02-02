Его зовут Ризи: в Австрии создали снеговика-рекордсмена

В австрийской федеральной земли Штирия слепили самого высокого в мире снеговика - его высота 38,04 метра.
Об этом сообщает DW.
"Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали в субботу, 1 февраля, в Австрии самого высокого в мире снеговика", - говорится в сообщении.
Как отмечается, снеговика слепили на горнолыжном курорте Ризнеральм. Назвали его Ризи - имя, очевидно, связано с немецким словом riesig, что в переводе означает "огромный".
Предварительно планировалось, что снеговик будет высотой 40 метров.
Кроме роста, Ризи еще отличается отсутствием живота - из соображений статики.
Кстати, набитый снегом черный цилиндр снеговика уже дважды слетал с "головы".
До этого времени рекорд удерживала снежная баба, которую слепили в США в штате Мэн в 2008 году - ее высота составляла 37,21 метра.