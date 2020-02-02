Бомба в Венеции: тысячи человек эвакуированы (Фото)

Новости мира:В Венеции нашли бомбу времен Второй мировой, пришлось эвакуировать более 3,5 тысяч человек.

В Венеции в воскресенье, 2 февраля, проходит операция по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось эвакуировать более 3,5 тысячи людей.

Об этом сообщает DW.

"Из-за операции по обезвреживанию бомбы на материковой части Венеции были эвакуированы более 3500 местных жителей и остановлено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Бомба весом 220 кг была обнаружена в материковой части города. На время операции по ее извлечению было остановлено движение всех видов транспорта в районе обнаружения. Это создало затруднения для туристов, стремящихся попасть на островную часть города.

Примерно в 12.30 по местному времени дороги были снова открыты.

Власти сообщили, что бомба успешно извлечена и в ближайшее время будет обезврежена в открытом море.