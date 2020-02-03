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Стало известно, что искали хакеры в МИД Австрии

Стало известно, что искали хакеры в МИД Австрии
05:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Кибернападение на МИД Австрии: хакеры искали документы, связанные с политикой ЕС.

Целью хакеров, которые в январе совершили мощное кибернападение на МИД Австрии, могли быть документы, связанные с политикой ЕС.

Об этом сообщает австрийский портал Futurezone со ссылкой на информированный источник.

"3 января 2020 года была выявлена кибератка наIT-систему австрийского МИД. Вебсайты не были затронуты, поскольку нападавшие были сфокусированы на другом, как сейчас стало известно. Просочились первые указания на мотив: Futurezone узнал от хорошо информированного источника, что во время кибератаки имел место целенаправленный поиск документов, связанных с политикой ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что имеются в виду документы, которые формулируют позиции Еврокомиссии, Европарламента и отдельных стран ЕС по определенным вопросам.

"Особый интерес для злоумышленников представляют документы, касающиеся позиции Австрии в отношении других стран", - добавляет Futurezone.

Вместе с тем спикер МИД Петер Гушельбауер в ответе на запрос по этому поводу заявил: "Прошу отнестись с пониманием, что мы не можем рассуждать по поводу злоумышленников и мотива".

В министерстве также заверили, что работа над "решением проблемы" – ликвидацией шпионского программного обеспечения – "идет полным ходом".

Портал указывает, что информация от информированного источника о цели хакеров вполне совпадает с предыдущими предположениями. Тогда предполагалось, что "государственный субъект" совершил проникновение в сеть МИД Австрии, чтобы добыть сведения о политическом курсе по определенным вопросам внешней политики. Ведь кибератака произошла за несколько дней до приведения к присяге нового коалиционного правительства страны.

Как сообщалось, беспрецедентное кибернападение на МИД Австрии, скорее всего, совершила подконтрольная российскому ФСБ хакерская группировка Turla, также известная как Venomous Bear ("Ядовитый медведь") - с использованием своего нового шпионского инструмента Topinambour.

Согласно предположению экспертов, эта кибератака могла быть связана со сменой правительства и возможным поворотом в австрийской внешней политике. Ведь было четко понятно, что пророссийского курса – как было при экс-главе МИД Карин Кнайссль – уже точно не будет.

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ЕС, Австрия, МИД Австрии.
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