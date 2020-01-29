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Хакеры напали на офисы ОНН в Женеве и Вене

Хакеры напали на офисы ОНН в Женеве и Вене
17:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В ООН сообщили о хакерской атаке на 42 сервера и говорят о возможном взломе половины из них.

Десятки серверов офисов ООН в Женеве и Вене подверглись хакерским атакам.

Об этом стало известно из внутреннего конфиденциального документа ООН, с которым ознакомилось агентство Associated Press.

Согласно документу, хакеры атаковали 42 сервера. По поводу еще 25 серверов есть подозрение на взлом. Почти все они принадлежат офисам ООН в Женеве и Вене. Три сервера использует Управление верховного комиссара по правам человека, два - Европейская экономическая комиссия ООН.

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"Нас взломали. Мы сталкиваемся с ежедневными попытками проникнуть в наши компьютерные системы. На этот раз им это удалось, но они не зашли слишком далеко. Конфиденциальной информации похищено не было", - прокомментировал пресс-секретарь Управления Верховного комиссара по правам человека Руперт Колвилл.

По словам анонимного чиновника ООН, хакерские атаки впервые обнаружили еще летом. Степень вреда, утверждает собеседник агентства, остается непонятной с точки зрения личной, секретной или компрометирующей информации, которая могла быть украдена.

Уровень сложности атаки был настолько высок, что, возможно, за ним стоит правительство какой-то из стран, утверждает источник. Чиновник заверил, что с тех пор защита компьютерных систем ООН была усилена.

Техники в офисах ООН в Женеве минимум два раза работали в течение выходных в последние месяцы, чтобы изолировать местный центр обработки данных ООН от Интернета, переписать пароли и убедиться, что системы чистые.

Напомним, Австрия, по словам главы МИД, до сих пор находится под ударом кибератак, начавшихся в январе.

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ООН, Хакеры, Вена, Женева, Хакерская атака.
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