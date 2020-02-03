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Глава МИД Эстонии заявил, что Россия фальсифицирует историю

Глава МИД Эстонии заявил, что Россия фальсифицирует историю
07:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия фальсифицирует историю.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил РФ в попытке фальсифицировать историю в связи с непризнанием Тартуского мирного договора.

Об этом Рейнсалу заявил в воскресенье на церемонии по случаю 100-летия заключения договора, сообщает Postimees.

"Тартуский мир действует, правовая преемственность действует... Фальсификация истории Россией, которая отрицает аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов. Эстонская Республика это осуждает", - отметил глава МИД Эстонии.

Как сообщалось, официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 января заявила, что Тартуский мирный договор "является недействительным и принадлежит истории", поскольку обе стороны, которые его подписали, оказались в составе одного субъекта международного права - СССР.

Рейнсалу тогда назвал это заявление "ложным". "Эстонская Республика полностью отвергает такой подход. Эстонская Республика была государством, незаконно аннексированным Советским Союзом в 1940 году, и восстановила свою независимость в 1991 году", - заявил министр.

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Согласно мирному договору, подписанному 2 февраля 1920 года в городе Тарту Эстонской республикой и Советской Россией, в состав Эстонии вошли части Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году, когда Эстония уже находилась под советской властью, эти земли были возвращены РСФСР.

Вместе с тем Конституция Эстонии определяет, что граница с Россией установлена Тартуским мирным договором.

В 2005 году парламент Эстонии сослался на действие Тартуского мирного договора в законе о ратификации подписанных тогда же эстонско-российских договоров о сухопутной и морской границе. В России это было воспринято как попытку зарезервировать в будущем территориальные претензии к РФ, и она отозвала подписи под договорами.

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Россия, МИД Эстонии, Урмас Рейнсалу, Тартуский мирный договор.
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