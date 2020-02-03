Новости мира:Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне.

Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за недавнюю атаку в Лондоне, сообщают западные СМИ, отслеживающие публикации террористов.

По данным СМИ, ИГИЛ объявило человека, совершившего нападение, "одним из своих бойцов".

Напомним, в воскресенье, 2 февраля, в Лондоне неизвестный вооруженный ножом совершил нападение на людей. В результате в больницу попали трое пострадавших. Состояние одного из пострадавших, мужчины, критичиское. Кроме того, у одной женщины есть неопасные для жизни травмы, а у другой - легкие травмы. Полиция застрелила нападавшего.

Позже стало известно, что нападение совершил 20-летний Судеш Амман, который около недели назад был отпущен из тюрьмы, где он отбывал срок на террористические преступления.