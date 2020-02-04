Посол: Франция готова помочь в исследовании "черных ящиков" самолета МАУ

Новости мира:Францию также затронула трагедия с украинским Boeing.

Франция положительно относится к возможности исследовать "черные ящики" самолета компании МАУ, потерпевшего катастрофу в Иране 8 января. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

"Позиция Франции относительно возможности исследовать “черные ящики” во Франции вполне положительна. Я об этом официально сообщил Министерству иностранных дел Украины. Если будет запрос с украинской стороны - мы готовы", - отметил посол.

Он добавил, что Францию также затронула трагедия с украинским Boeing.

"По этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины. И Украина может рассчитывать на помощь, если будет запрос на транспортировку “черных ящиков” во Францию. У нас одна из лучших в мире лабораторий для анализа “черных ящиков”. У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - подчеркнул посол.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из Тегерана, столицы Ирана.

На борту самолета находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.