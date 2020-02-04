Скачать
Вторник, 04.02.2020
Зеленский: Над воплощением реформ работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю
Зеленский: Над воплощением реформ работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю
ОБСЕ за выходные насчитала на Донбассе почти 750 взрывов
ОБСЕ за выходные насчитала на Донбассе почти 750 взрывов
Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота
Легионер Динамо: У Алиева были часы из золота
Насколько быстро тает? Ученые засняли основание самого большого ледника в Антарктике
Ученые засняли основание самого большого ледника в Антарктике

Посол: Франция готова помочь в исследовании "черных ящиков" самолета МАУ

Посол: Франция готова помочь в исследовании "черных ящиков" самолета МАУ
05:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Францию также затронула трагедия с украинским Boeing.

Франция положительно относится к возможности исследовать "черные ящики" самолета компании МАУ, потерпевшего катастрофу в Иране 8 января. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

"Позиция Франции относительно возможности исследовать “черные ящики” во Франции вполне положительна. Я об этом официально сообщил Министерству иностранных дел Украины. Если будет запрос с украинской стороны - мы готовы", - отметил посол.

Он добавил, что Францию также затронула трагедия с украинским Boeing.

"По этому поводу был контакт между президентами Франции и Украины. И Украина может рассчитывать на помощь, если будет запрос на транспортировку “черных ящиков” во Францию. У нас одна из лучших в мире лабораторий для анализа “черных ящиков”. У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - подчеркнул посол.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился вскоре после вылета из Тегерана, столицы Ирана.

Канада не будет вводить чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

На борту самолета находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по трое граждан ФРГ и Великобритании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, Черные ящики, Самолет МАУ, Этьен де Понсен, Исследованин "черных ящиков".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
02 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
03 Встреча Зеленского и Эрдогана: какие договора подписали президенты
04 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
05 Пристайко отправится с визитом в Чехию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Турция выделит $36 миллионов на нужды ВСУ
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к &quot;Укрзализныце&quot;
Сотрудники НАБУ пришли с обысками к "Укрзализныце"
Пристайко отправится с визитом в Чехию
Пристайко отправится с визитом в Чехию
Рецепт дня: Суп с копчеными колбасками и фасолью
Рецепт дня: Суп с копчеными колбасками и фасолью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь