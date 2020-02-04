Значительный вклад: В ЕС подытожили количество эвакуированных из Китая

Новости мира:Страны ЕС эвакуировали более чем 440 человек из пораженного коронавирусом Уханя.

Европейский Союз помог с эвакуацией более 440 человек - граждан стран-членов ЕС из пораженного коронавирусом китайского города Ухань. Об этом сообщает Еврокомиссия.

"Первые репатриации по воздуху Франции и Германии, софинансируемые с помощью механизма гражданской защиты ЕС, охватили 447 граждан Европы, выехавших из Ухани в минувшие выходные", - говорится в сообщении.

Кроме того указано, что ЕС помог с доставкой 12 тонн средств индивидуальной защиты в Китай как медицинской помощи.

ЕС также выделил 10 миллионов евро на исследования относительно вакцины.

Как сообщалось, на утро 4 февраля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Китае составило 20 438, увеличившись на 3 235 за предыдущий день - прыжок более чем на 18%. Число погибших в Китае сейчас составляет 425. Две смерти зафиксировано за пределами материкового Китая - по одной в Филиппинах и Гонконге.