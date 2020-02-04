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Привлек внимание: В Италии фермер на своем поле "создал" коронавирус

Привлек внимание: В Италии фермер на своем поле "создал" коронавирус
10:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:Итальянский фермер и художник изобразил коронавирус на своем поле с помощью трактора.

В Италии фермер и художник Дарио Гамбарин создал на поле под Вероной работу, посвященную вспышке коронавируса 2019-nCoV, сообщило агентство ANSA в понедельник, 3 февраля.

Гамбарин изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами с помощью трактора и плуга.

По словам художника, таким образом он захотел привлечь внимание к борьбе с 2019-nCoV.

В мире возросло число больных от коронавируса

Как сообщили ранее, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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Все по теме:

Италия, Фермерство, ВОЗ, Заболевание, Ферма, Искусство, Заражение, Коронавирус.
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