Подробности исчезновения директоров сахарных заводов: Лукашенко назвал причину

Новости мира:Александр Лукашенко назвал причину загадочного исчезновения директоров всех сахарных заводов Беларуси.

Директора всех четырех сахарных заводов Беларуси были задержаны из-за того, что продавали сахар в Россию по заниженной цене и получали за это взятки.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет местное агентство БелТА.

"Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", — цитирует президента БелТА.

Лукашенко отметил, что другие подробности вскоре предоставит КГБ Беларуси.

Директора четырех сахарных заводов пропали в конце января. Для задержания двух из них в небе над Польшей развернули самолет авиакомпании "Белавиа", летевший в Германию. Tut.by с ссылкой на источники сообщал, что руководителей заводов подозревают в коррупции.

Россия считается основным импортером белорусского сахара. Белоруссия продает в Россию 90% всего сахара.