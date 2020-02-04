Во Франции убили чеченского блогера, который критиковал Кадырова

Новости мира:Во французском Лилле нашли убитым 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который ранее выступал с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Во французском городе Лилль нашли зарезанным 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Le Parisien.

"44-летний чеченский блогер Имран Алиев, который критиковал режим Рамзана Кадырова, был убит ножом в отеле в Лилле на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Тело было обнаружено утром в прошлый четверг в номере отеля, который расположен в центре города.

Холодное оружие обнаружили рядом с телом мужчины.

Собеседник издания в местной полиции отметил, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", но надо дождаться результатов расследования.

Как сообщает газета, блогер Алиев (также известный под псевдонимом Мансур Старый) прибыл в гостиницу из Брюсселя с одним человеком, который его сопровождал со среды на четверг.

Однако уже на следующий день персонал заведения открыл дверь номера, который снимал чеченский блогер, ведь он не вышел из комнаты.

Отмечается, что Алиев регулярно выкладывал в Facebook и YouTube видеоролики, в которых он критиковал Кадырова и обвинял чеченского лидера в нарушении прав человека.

В прошлом году блогер выложил видео, в котором заявил, что на его жизнь прошлым летом было совершено покушение.