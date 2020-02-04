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Во Франции убили чеченского блогера, который критиковал Кадырова

Во Франции убили чеченского блогера, который критиковал Кадырова
12:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Во французском Лилле нашли убитым 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который ранее выступал с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова.

Во французском городе Лилль нашли зарезанным 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который критиковал режим лидера Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Le Parisien.

"44-летний чеченский блогер Имран Алиев, который критиковал режим Рамзана Кадырова, был убит ножом в отеле в Лилле на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Тело было обнаружено утром в прошлый четверг в номере отеля, который расположен в центре города.

Холодное оружие обнаружили рядом с телом мужчины.

Собеседник издания в местной полиции отметил, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", но надо дождаться результатов расследования.

Как сообщает газета, блогер Алиев (также известный под псевдонимом Мансур Старый) прибыл в гостиницу из Брюсселя с одним человеком, который его сопровождал со среды на четверг.

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Однако уже на следующий день персонал заведения открыл дверь номера, который снимал чеченский блогер, ведь он не вышел из комнаты.

Отмечается, что Алиев регулярно выкладывал в Facebook и YouTube видеоролики, в которых он критиковал Кадырова и обвинял чеченского лидера в нарушении прав человека.

В прошлом году блогер выложил видео, в котором заявил, что на его жизнь прошлым летом было совершено покушение.

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Франция, Чечня, Рамзан Кадыров, Имран Алиев.
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