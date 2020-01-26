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Коллаж на Кадырова: в Чечне прошли массовые задержания

Коллаж на Кадырова: в Чечне прошли массовые задержания
17:08 Сегодня Телеграф УНИАН

В Чечне задержали 25 человек из-за коллажа на Кадырова.

В нескольких городах Чечни задержали 25 человек за распространение коллажа с изображением мужчины, похожего на Рамзана Кадырова, в одежде православного священника.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Кавказ.Реалии.

По этим данным, задержание состоялось 24 января, среди задержанных есть школьники и пенсионеры. При этом силовиков интересовали не только те люди, кто рассылал коллаж, а и те, кто получал.

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Задержанных перевезли в райотдел, где избили и продержали ночь без составления протоколов или оформление каких-либо документов.

В начале ноября была обнародована видеозапись заседания правительства в Чечне, во время которого Рамзан Кадыров призвал спецслужбы, полицию, региональную власть и общественные организации выявлять тех, кто "оскорбляет честь", "нарушает согласие между людьми, врет, устраивает раздор" в интернете и преследовать их, "даже если для этого будут нарушены все законы".

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Позже пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что BBC, которые первыми перевели выступление главы республики из чеченской, исказили его слова. Вместе с тем, журналисты проекта Радио Свобода и "Голоса Америки" "Настоящее время", которые знают чеченскую речь, подтвердили, что перевод слов Кадырова правильный.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в свою очередь, что заявления Рамзана Кадырова силовики проверять не будут.

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Россия, Чечня, Рамзан Кадыров.
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