"Мирный план" Трампа: в ЕС говорят о нарушениях международных договоренностей

Новости мира:В ЕС не согласились с мирным планом Трампа для Ближнего Востока.

В Европейском Союзе отклонили мирный план американского президента Дональда Трампа для решения ближневосточного конфликта - проблемы определения границы между Израилем и Палестиной.

Об этом сказал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает Громадське со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что предложения Трампа нарушают международные договоренности. Так, ЕС не признает власть Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года.

Боррель выразил обеспокоенность относительно заявления Израиля о возможной аннексии части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины. Также дипломат призвал Палестину и Израиль воздержаться от "односторонних действий", которые противоречат международному праву.

Как сообщалось ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил свой план мира на Ближнем Востоке. По его словам, Иерусалим будет "неделимой" столицей Израиля, однако в восточных частях города палестинцы смогут основать свою столицу.