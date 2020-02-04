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"Мирный план" Трампа: в ЕС говорят о нарушениях международных договоренностей

"Мирный план" Трампа: в ЕС говорят о нарушениях международных договоренностей
19:28 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В ЕС не согласились с мирным планом Трампа для Ближнего Востока.

В Европейском Союзе отклонили мирный план американского президента Дональда Трампа для решения ближневосточного конфликта - проблемы определения границы между Израилем и Палестиной.

Об этом сказал высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель, передает Громадське со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что предложения Трампа нарушают международные договоренности. Так, ЕС не признает власть Израиля над территориями, оккупированными с 1967 года.

Боррель выразил обеспокоенность относительно заявления Израиля о возможной аннексии части Западного берега реки Иордан и Иорданской долины. Также дипломат призвал Палестину и Израиль воздержаться от "односторонних действий", которые противоречат международному праву.

Трамп лидирует во внутренних выборах республиканцев в Айове

Как сообщалось ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп представил свой план мира на Ближнем Востоке. По его словам, Иерусалим будет "неделимой" столицей Израиля, однако в восточных частях города палестинцы смогут основать свою столицу.

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Все по теме:

ЕС, США, Израиль, Палестина, Дональд Трамп, Джозеп Боррель.
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