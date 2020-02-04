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Стало известно, когда Северная Македония завершит процесс вступления в НАТО

Стало известно, когда Северная Македония завершит процесс вступления в НАТО
22:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Протокол о вступлении в настоящее время ратифицировали 28 из 29 стран-членов НАТО.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский выразил надежду, что Испания, последняя страна, которая должна ратифицировать присоединение Скопье к НАТО, будет готова сделать это в следующем месяце.

«Если все будет идти по плану, что касается политического процесса, примерно 10 марта этот процесс завершится. Останутся некоторые технические детали, которые будет решать наш парламент в Скопье», – сказал Пендаровский во время визита в Польшу, передает радио Свобода.

Протокол о вступлении в настоящее время ратифицировали 28 из 29 членов НАТО.

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Вступление Македонии в оборонный альянс стало возможным после того, как страна уладила более четвертьстолетние противоречия относительно названия с членом НАТО Грецией. Афины считают, что название «Македония» может повлечь за собой территориальные претензии относительно одноименного греческого региона, который граничит с бывшей югославской республикой, поэтому греки настаивали на изменении названия страны-соседа. 12 февраля 2019 года Македония официально сообщила, что изменила свое название на Северную Македонию.

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НАТО, Северная Македония, Завершение процесса вступления в НАТО.
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