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"Не действуют в интересах граждан": президент Болгарии выразил недоверие правительству

"Не действуют в интересах граждан": президент Болгарии выразил недоверие правительству
21:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Президент Болгарии выразил недоверие правительству.

Президент Болгарии Румен Радев во вторник выразил недоверие правительству страны во главе с Бойко Борисовым.

Об этом сообщает BTA со ссылкой на обращение к нации болгарского президента.

"На сегодня я официально выражаю недоверие правительству, которое не действует в интересах болгарских граждан и ответственно за острый кризис в нашем обществе", - сказал Радев.

Радев заявил, что уже три года призывает правительство ответственно и эффективно работать в интересах болгар не как политический противник, а как глава государства, понимая и заботясь о будущем Болгарии. К сожалению, констатировал он, этого не произошло.

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Заканчивая свое обращение, президент Радев заявил, что "будущее Болгарии – быть свободным европейским государством, чьи граждане не боятся репрессий и доверяют закону".

Со своей стороны, болгарский премьер-министр Бойко Борисов подчеркнул, что президент вмешивается в распределение власти.

Как сообщалось ранее, 29 января Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало против выражения вотума недоверия правительству Бойко Борисова.

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Постановление было внесено на рассмотрение парламента по инициативе 78 оппозиционных депутатов от Партии социалистов вследствие неудачной политики в сфере защиты окружающей среды.

Это уже четвертое внесенное постановление о вотуме недоверия с начала работы правительства Борисова в 2017 году. Первые три документа касались несостоятельности правительства Болгарии бороться с коррупцией и неудачной политики в сфере охраны здоровья и безопасности.

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ЕС, Болгария, Бойко Борисов, Румен Радев.
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