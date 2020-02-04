"Не действуют в интересах граждан": президент Болгарии выразил недоверие правительству

Новости мира:Президент Болгарии выразил недоверие правительству.

Президент Болгарии Румен Радев во вторник выразил недоверие правительству страны во главе с Бойко Борисовым.

Об этом сообщает BTA со ссылкой на обращение к нации болгарского президента.

"На сегодня я официально выражаю недоверие правительству, которое не действует в интересах болгарских граждан и ответственно за острый кризис в нашем обществе", - сказал Радев.

Радев заявил, что уже три года призывает правительство ответственно и эффективно работать в интересах болгар не как политический противник, а как глава государства, понимая и заботясь о будущем Болгарии. К сожалению, констатировал он, этого не произошло.

Заканчивая свое обращение, президент Радев заявил, что "будущее Болгарии – быть свободным европейским государством, чьи граждане не боятся репрессий и доверяют закону".

Со своей стороны, болгарский премьер-министр Бойко Борисов подчеркнул, что президент вмешивается в распределение власти.

Как сообщалось ранее, 29 января Народное собрание (парламент) Болгарии проголосовало против выражения вотума недоверия правительству Бойко Борисова.

Постановление было внесено на рассмотрение парламента по инициативе 78 оппозиционных депутатов от Партии социалистов вследствие неудачной политики в сфере защиты окружающей среды.

Это уже четвертое внесенное постановление о вотуме недоверия с начала работы правительства Борисова в 2017 году. Первые три документа касались несостоятельности правительства Болгарии бороться с коррупцией и неудачной политики в сфере охраны здоровья и безопасности.