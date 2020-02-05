Жесткая посадка в Стамбуле: число пострадавших возросло

Новости мира:Число пострадавших при инциденте с самолетом в Стамбуле возросло до 120 человек.

По меньшей мере, 120 человек пострадали в результате жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен, сообщили в среду турецкие СМИ со ссылкой на городские власти.

"Число раненых при инциденте с самолетом в Стамбуле возросло до 120", - цитирует СМИ представителя администрации города.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

В среду стало известно, что следовавший из Измира пассажирский самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Сабихи Гёкчен, после чего загорелся. На его борту находились 177 человек и шесть членов экипажа.

Самолет развалился на три части. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.