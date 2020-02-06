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В Британии впервые иностранка проиграла дело о непонятном происхождении состояния

В Британии впервые иностранка проиграла дело о непонятном происхождении состояния
08:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Женщина, которая потратила 16 млн фунтов в лондонском универмаге Harrods, проиграла в суде дело о непонятном происхождении богатства.

Женщина, которая потратила более 10 млн фунтов в лондонском универмаге Harrods, проиграла в суде дело о непонятном происхождении доходов.

Это первое подобное дело в Великобритании, сообщает Sky News.

"Женщина, которая потратила более 10 миллионов фунтов стерлингов в Хэродсе в течение десятилетия, проиграла судебный иск о непонятном происхождения средств в Великобритании", - говорится в сообщении.

Замира Гаджиева, муж которой, экс-банкир Джахангир Гаджиев, отбывает 15-летнее наказание в Азербайджане, стала первым человеком, которого британское Национальное агентство по борьбе с преступностью проверяло в рамках закона "Об уголовных финансах".

Внимание правоохранителей также привлекла недвижимость супругов в Лондоне стоимостью 15 млн фунтов, которая была приобретена за 11,5 млн фунтов в 2009 году компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

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Дело началось в конце 2018 года, когда полиция Лондона открыла производство по запросу властей Азербайджана.

Новое законодательство позволяет Национальному агентству по борьбе с преступностью арестовывать активы, если, по версии следователей, их владелец является политически значимым лицом — лицом из-за пределов Евросообщества, которое находится у власти и причастно к взяточничеству или коррупции и не может объяснить источник своих доходов.

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Великобритания, Суд, Лондон, Harrods.
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