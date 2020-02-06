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Еврокомиссия представила новые правила приема в ЕС

Еврокомиссия представила новые правила приема в ЕС
08:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Еврокомиссия выступает за новую методику переговоров о расширении Евросоюза.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в среду на пресс-конференции представил предложения Еврокомиссии о совершенствовании процедуры переговоров со странами-кандидатами о вхождении в Евросоюз.

"Процесс расширения остается ключевым фактором в распространении зоны стабильности и благосостояния вокруг Европейского Союза. Мы предложили новые подходы, чтобы сделать процесс расширения более стабильным, предсказуемым и политически направленным. Важно, чтобы страны, о которых идет речь, продолжали реформы и выполняли свои обязательства. Это также накладывает на ЕС дополнительную ответственность за соблюдение своих обязательств по расширению", - отметил Оливер Варгеи.

Он подчеркнул, что упомянутые предложения призваны усовершенствовать процесс переговоров по расширению ЕС за счет стран Западных Балкан, и подтвердил рекомендацию Еврокомиссии о начале переговоров с Северной Македонией и Албанией, которые выполнили необходимые для этого критерии. Он также сообщил, что до Балканского саммита, который должен состояться в Загребе в мае текущего года, Евросоюз будет готов представить новый пакет для экономического и социального развития всего региона Западных Балкан.

Касаясь конкретных предложений, Оливер Варгеи отметил, что главные идеи по совершенствованию процесса переговоров по расширению ЕС сосредоточены на четырех главных направлениях.

Первый — надежность процесса, который должен строиться на взаимном доверии и четких обязательствах сторон. В этом контексте ЕС будет уделять еще больше внимания содержательности фундаментальных реформ в странах-кандидатах, особенно в таких сферах как верховенство права, функционирование демократических институтов и реформы системы государственного управления, а также экономическое развитие. При этом, по словам еврокомиссара, Евросоюз будет двигаться вперед только после тщательной оценки этих усилий, которая будет делаться на основании достижений и усилий каждой отдельной страны.

Второе направление - более мощная политическая направленность процесса вхождения, развитие политического диалога со странами Западных Балкан, в частности, в рамках двусторонних соглашений с Евросоюзом относительно так называемого процесса стабилизации и ассоциации, предшествующего вхождению стран в ЕС. Странам ЕС предлагается быть более привлеченными на двустороннем политическом уровне к мониторингу выполнения обязательств странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вхождение в ЕС.

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Третий методологический подход - процесс расширения должен стать более динамичным. Для ускорения переговоров со странами-кандидатами Еврокомиссия предложила шесть тематических кластеров: фундаментальные права; внутренний рынок; конкурентоспособность и рост; зеленая повестка дня и устойчивое развитие; ресурсы, сельское хозяйство и региональное развитие; внешние отношения. При этом для реализации каждого из кластеров для стран-кандидатов будет установлено ограничение по времени. При этом кластер по фундаментальным правам будет первым, который подлежит рассмотрению, и им же будет завершаться весь переговорный процесс.

Четвертое направление совершенствования переговоров относительно членства, по словам Оливера Варгеи, заключается в том, что этот процесс должен стать более предсказуемым. Еврокомиссия будет более четкой в формулировке ожиданий от усилий стран-кандидатов на различных этапах процесса переговоров. При этом такая ясность будет касаться как стимулирования стран за большие достижения, так и разъяснения последствий негативных тенденций или отступления от критериев, необходимых для интеграции в ЕС.

Такой подход должен включать "предварительное" включение стран, которые проводят успешные реформы, в программы и политику ЕС в определенных сферах, в частности, в исследованиях и в образовании, а также расширенный доступ таких стран к общему рынку ЕС.

Для стран, которые будут допускать нарушения процесса, например, за счет отступления от демократических норм и свобод, предусмотрены определенные санкции. Это может быть замедление или полное прекращение переговорного процесса, повторное открытие уже завершенных "кластеров", замораживание участия таких стран в программах и в политических инициативах Евросоюза.

Отвечая на вопросы прессы, еврокомиссар Оливер Варгеи опроверг утверждение, что совершенствование методологии процесса переговоров со странами-кандидатами осуществлено по требованию Франции.

"Не только Франция заинтересована в том, чтобы этот процесс был более эффективным, это является ключевым интересом для всех стран ЕС, и также для стран-кандидатов", - отметил еврокомиссар.

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Еврокомиссия, Евросоюз, Оливер Варгеи, Прием в ЕС.
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